Жертвами новых ударов Израиля по сектору Газа стали 111 палестинцев

111 палестинцев стали жертвами новых ударов Израиля по сектору Газа. Массированным обстрелам подверглись столица и все крупнейшие города анклава, а также лагеря беженцев. Среди погибших много женщин и детей, счет раненых идет на сотни.

Новые рейды ЦАХАЛ проводит и на Западном берегу реки Иордан. Там военные сталкиваются с активным сопротивлением палестинских сил самообороны.

В Ливане жертвами авианалетов израильских ВВС на Бейрут и портовый город Тир стали 17 человек. В движении "Хезболла" подтвердили гибель главы пресс-службы организации Мухаммада Афифа. А в самом Израиле - в пригороде Тель-Авива - прошли массовые протесты ортодоксальных иудеев. Они не хотят идти в армию, даже несмотря на решение Верховного суда. Участники митингов заявили, что скорее умрут, чем возьмут в руки оружие. Впрочем, религиозный пацифизм не помешал собравшимся вступить в стычки с полицией.