Более миллиона человек эвакуированы на Филиппинах из-за супертайфуна "Ман-Йи". Накануне он обрушился на крупнейший остров архипелага - Лусон.

Скорость ветра достигала 195, а отдельные порывы - до 240 километров в час. Остановлена работа аэропортов и паромных переправ. Столицу страны - Манилу - стихия обошла стороной, но в других районах зафиксированы разрушения.

"Ман-Йи" - уже шестой тропический циклон на Филиппинах за месяц. Жертвами предыдущих в общей сложности стали более 160 человек. Нанесен серьезный ущерб жилым домам, инфраструктуре и сельскому хозяйству.