Собянин сообщил об уничтожении летевших к Москве БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram о работе ПВО в Подмосковье.

"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - говорится в посте главы города.

"Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - отмечено во втором сообщении.

Минобороны, в свою очередь, сообщило, что системы ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников: два - над территорией Московской области, 45 – над Брянской областью, 6 – над Курской, по 3 – над Белгородской и Тульской областями.