Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Плутон делает очередную попытку войти в знак Водолея - на этот раз успешную. Для вас это сигнал о грядущих переменах в социальной жизни или вашем статусе.

Тельцы

От новых возможностей голова может пойти кругом: вас ждет почти двадцать лет роста и достижений. Разумеется, для этого придется потрудиться.

Близнецы

Желание путешествовать, переехать в другую страну или даже на другой континент начинает будоражить ваше воображение. Все возможно, все в ваших силах.

Раки

Вас ждет период серьезных личностных трансформаций – вы сильно изменитесь. Также у вас может начаться процесс вступления в наследство либо борьбы за него.

Львы

Вам в ближайшие годы предстоят перемены в отношениях. Возможно, вы вообще не захотите иметь партнера. Либо, наоборот, встретите свою настоящую половинку.

Девы

Большинство представителей этого знака в ближайшее годы сменит работу, профессию, а то и само отношение к этой сфере. Поиск баланса между трудом и отдыхом будет очень актуален.

Весы

Большинство представителей этого знака любят учиться и путешествовать, и эта любознательность принесет свои плоды. Вы будете среди тех, кто задает тренды, открывает новые пути.

Скорпионы

Плутон – ваша главная планета, и сегодня она окончательно входит в знак Водолея. Возможно, вы переедете, изменится состав вашей семьи или отношения с родней.

Стрельцы

Вы среди тех, кому переход Плутона принесет позитивные перемены. Это будет касаться дел, связанных с документами, договоренностями, текстами.

Козероги

Плутон, который много лет провел в вашем знаке, наконец-то оставил вас в покое. В награду за терпение следующие двадцать лет он будет помогать вам зарабатывать деньги.

Водолеи

Вы снова услышите сегодня про Плутон, который входит в ваш знак. Да, теперь уже окончательно: около двадцати лет вы будете ощущать повышенный интерес к себе.

Рыбы

Вы - необычные люди, а теперь с приближением Плутона к вашему знаку могут и вовсе открыться новые способности. Интуиция подскажет, на что обратить внимание.