Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Овны
Плутон делает очередную попытку войти в знак Водолея - на этот раз успешную. Для вас это сигнал о грядущих переменах в социальной жизни или вашем статусе.
Тельцы
От новых возможностей голова может пойти кругом: вас ждет почти двадцать лет роста и достижений. Разумеется, для этого придется потрудиться.
Близнецы
Желание путешествовать, переехать в другую страну или даже на другой континент начинает будоражить ваше воображение. Все возможно, все в ваших силах.
Раки
Вас ждет период серьезных личностных трансформаций – вы сильно изменитесь. Также у вас может начаться процесс вступления в наследство либо борьбы за него.
Львы
Вам в ближайшие годы предстоят перемены в отношениях. Возможно, вы вообще не захотите иметь партнера. Либо, наоборот, встретите свою настоящую половинку.
Девы
Большинство представителей этого знака в ближайшее годы сменит работу, профессию, а то и само отношение к этой сфере. Поиск баланса между трудом и отдыхом будет очень актуален.
Весы
Большинство представителей этого знака любят учиться и путешествовать, и эта любознательность принесет свои плоды. Вы будете среди тех, кто задает тренды, открывает новые пути.
Скорпионы
Плутон – ваша главная планета, и сегодня она окончательно входит в знак Водолея. Возможно, вы переедете, изменится состав вашей семьи или отношения с родней.
Стрельцы
Вы среди тех, кому переход Плутона принесет позитивные перемены. Это будет касаться дел, связанных с документами, договоренностями, текстами.
Козероги
Плутон, который много лет провел в вашем знаке, наконец-то оставил вас в покое. В награду за терпение следующие двадцать лет он будет помогать вам зарабатывать деньги.
Водолеи
Вы снова услышите сегодня про Плутон, который входит в ваш знак. Да, теперь уже окончательно: около двадцати лет вы будете ощущать повышенный интерес к себе.
Рыбы
Вы - необычные люди, а теперь с приближением Плутона к вашему знаку могут и вовсе открыться новые способности. Интуиция подскажет, на что обратить внимание.