Американские власти уведомили киевский режим о разрешении бить оружием производства США вглубь территории России еще три дня назад. Об этом в воскресенье, 17 ноября, рассказали информированные источники.

Как утверждают собеседники Axios, "информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад". При этом источник подчеркнул, что пресловутое разрешение распространяется исключительно на Курскую область.

При этом официально Вашингтон до сих пор не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Между тем сын избранного президента США Дональд Трамп-младший высказался о соответствующем шаге действующей американской администрации. Он заявил, что ВПК Соединенных Штатов стремится успеть развязать третью мировую войну до прихода его отца к власти.

Высказался о разрешении бить американским оружием по России и предводитель киевского режима Владимир Зеленский. Он заявил, что подобные новости "не анонсируют", а удары наносят "не словами" — ракеты обязательно "сами за себя скажут".