Ким Чен Ын велел своей армии готовиться к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил на слете командиров и политруков батальонов Корейской народной армии и подчеркнул необходимость обеспечить полную готовность к войне.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), политик выступил с речью, в которой напомнил про "угрожающий характер антиреспубликанского военного конфронтационного сумасшествия враждебных сил, включая США и марионеточную Республику Корея".

При этом Ким Чен Ын высказал "боевой лозунг о приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне, исходя из веления революции и сложившейся ситуации".

Еще в октябре КНДР отдала приказ своим артиллерийским силам на границе с Южной Кореей готовиться к стрельбе и привела приграничные наступательные средства в состояние боеготовности. Поводом для этого стало появление южнокорейских БПЛА на границе.

Во время визита в Москву глава МИД КНДР Цой Сон Хи рассказала, что с самого начала специальной военной операции лидер КНДР Ким Чен Ын "дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне".

Между тем председатель Евросовета Шарль Мишель признал реальность угрозы начала третьей мировой войны. По словам политика, "нет никакого сомнения, что мы живем в крайне опасный момент, не только для Европы, но и для всего мира".

При этом Вашингтон санкционировал удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории. Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший назвал авторов этого решения имбецилами и заявил, что ВПК Соединенных Штатов стремится успеть развязать третью мировую войну до прихода его отца к власти, лишь бы получить прибыль.