ПВО уничтожили 59 дронов над российскими регионами

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшую ночь 59 беспилотников над территорией страны.

Два дрона были уничтожены над территорией Московской области, 45 – над Брянской областью, шесть – над Курской областью, три – над Белгородской областью, три – над Тульской областью.

Все БПЛА были самолетного типа, сообщили в Минобороны России в понедельник, 18 ноября.

В Подмосковье дроны ликвидированы в Павлово-Посадском городском округе и в Раменском округе. На месте работают экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результаты массированной атаки на регион, пострадавших нет. Все атаки были успешно отражены.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили два вражеских дрона.