Десять человек пострадали после удара ВСУ по маршрутке в Горловке

В результате атаки беспилотника на маршрутку в Горловке (ДНР) пострадали 10 человек.

Инцидент произошел на улице Жукова в Никитовском районе, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате атаки ВСУ обесточены шесть поселков, два жилых массива и один микрорайон, добавил Приходько.

На прошлой неделе противник атаковал Центрально-Городской район Горловки, где расположены магазины. Пострадали 12 человек, повреждения получили припаркованные автомобили и ряд промышленных объектов.