Вдова Владимира Левкина выступила с публичным заявлением

Накануне, 17 ноября, стало известно о смерти популярного артиста, бывшего участника группы "На-На" Владимира Левкина. Эта новость стала громом среди ясного неба, ведь еще несколько дней назад Владимир выходил в свет со своей супругой Мариной, которую ласково звал Марусей, и казался вполне здоровым. Более того, у него было запланировано до конца года несколько выступлений.

Узнавшие о смерти Левкина отечественные знаменитости буквально завалили официальную страничку его вдовы в запрещенной социальной сети "Инстаграм" словами сочувствия и соболезнованиями. Сама Маруся позднее выступила с обращением. Она поблагодарила неравнодушных людей за поддержку и сбором средств на похороны не занимается.

"Спасибо большое за ваши слова поддержки! Я держусь и занимаюсь организацией похорон. О причине смерти напишу позднее… Публично заявляю, что никаких сборов средств семья Владимира Левкина не осуществляет… Пожалуйста, будьте бдительны. Вся поддержка приходит только по звонку мне! Спасибо большое близким друзьям, которые не оставляют нашу семью в беде…" - обратилась к общественности вдова знаменитого артиста.