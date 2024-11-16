Наталья Андрейченко рассказала о проблемах дочери с головой

Наталья Андрейченко была замужем дважды. От первого мужа, композитора Максима Дунаевского, артистка родила сына Дмитрия. От второго мужа, австрийского актера, режиссера Миксимилиана Шелла, звезда фильмов о Мэри Поппинс родила дочь Настасью. Однако воспитанием наследников востребованная актриса не занималась. В результате теплых и доверительных отношений между детьми и матерью не сложилось.

"Думаю, я нечестно в свое время поступила по отношению к детям. Только потом понимаешь, что из-за работы мы какие-то основные вещи в жизни пропускаем. Я же постоянно работала, постоянно… И так случилось, что вместо того, чтобы отдавать время своим детям, я отдавала его детям моей любимой страны, зрителям, публике. И поэтому я сейчас изгой, мои дети меня покинули…" - констатировала Андрейченко.

Актриса стала гостьей нового выпуска шоу "Эксклюзив" Дмитрия Борисова. Наталья откровенно рассказала, что у ее наследницы проблемы с головой, которые начались, когда та еще в школу ходила. Тогда Андрейченко еще не понимала масштабов бедствия и только кричала на дочь: "Ты вообще понимаешь, что ты вне себя?"

А однажды Настасья разбудила родных посреди ночи и заявила, что убила двух людей. Тогда Андрейченко отправила дочь в психиатрическую клинику.

"Ну, не было у меня другого выхода. Ее забрали надолго. Конечно, она мне этого не простила", - призналась Наталья.

По словам актрисы, дочь получила такую печальную наследственность со стороны отца. До сих пор Настасья имеет проблемы со здоровьем, которые купирует лекарствами.

"У Насти очень серьезная ситуация из-за таблеточек, которые управляют ею. Там ничего поделать просто нельзя… От этих таблеток нужно давать другие таблетки, потому что таблетки дают последствия", - объяснила актриса.

Сейчас Настасья живет в Лос-Анджелесе, в поместье отца Максимилиана Шелла, вместе с его третьей женой Ивой. Наследница Натальи Андрейченко тоже получила актерское образование, однако карьеры построить не смогла.