Российские бойцы предотвратили прорыв ДРГ на херсонском направлении

Российские вооруженные силы уничтожили группу украинских диверсантов на херсонском направлении.

диверсионная группа состояла из трех военнослужащих ВСУ, включая женщину, сообщил РИА Новости источник в российской силовой структуре. Все участники ДРГ были ликвидированы.

Украина регулярно пытается прорваться на левый берег Днепра. Российские бойцы всегда находятся в режиме готовности и способны дать отпор при любых попытках вторжения врага, отметил ранее губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.