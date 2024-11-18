Российские вооруженные силы уничтожили группу украинских диверсантов на херсонском направлении.

диверсионная группа состояла из трех военнослужащих ВСУ, включая женщину, сообщил РИА Новости источник в российской силовой структуре. Все участники ДРГ были ликвидированы.

Украина регулярно пытается прорваться на левый берег Днепра. Российские бойцы всегда находятся в режиме готовности и способны дать отпор при любых попытках вторжения врага, отметил ранее губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.