Западные союзники киевского режима все больше признают тот факт, что Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией и подталкивают его к рассмотрению новых способов возобновления дипломатического процесса. Об этом сообщает в воскресенье, 18 ноября, агентство Bloomberg.

По словам источников агентства, "увеличивается признание того факта, что Зеленскому придется пойти на компромисс" с российским лидером Владимиром Путиным, причем Запад подталкивает Зеленского к рассмотрению новых способов привлечь Россию за стол переговоров.

Эти требования союзников Киева к урегулированию конфликта Bloomberg объясняет попытками предвосхитить возвращение в Белый дом победившего на выборах в США Дональда Трампа и возможность "резкого сокращения поддержки со стороны США".

Российские власти неоднократно подчеркивали открытость к диалогу. Дипломатический процесс с Украиной сорвался по ее вине еще в апреле 2022 года, а киевский режим на законодательном уровне запретил переговоры с Россией. При этом в Москве предупреждали, что цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае.

Между тем впервые с 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц и российский лидер Владимир Путин пообщались. Источники рассказали, что официальный Берлин неделями готовился к этому событию, все вопросы были согласованы со Штатами, Великобританией и другими членами G7.