Кабмин поддержал внеочередное обеспечение жильем военных с детьми-инвалидами

Российское правительство в целом поддержало законопроект, который позволяет военнослужащим с ребенком с инвалидностью получить жилье вне очереди.

Как сообщает со ссылкой на отзыв кабмина ТАСС, правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний.

В настоящее время такое право имеется у бойцов, удостоенных звания Героя России, имеющих общую продолжительность службы 10 лет и более, многодетных отцов. Дополнить этот перечень предлагается военными, которые воспитывают ребенка или детей с инвалидностью.

В августе российский министр обороны Андрей Белоусов поддержал законопроект, расширяющий перечень категорий военнослужащих, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем.

Чтобы помочь бойцам вернуться к гражданской жизни и максимально эффективно задействовать их потенциал, в России продолжается реализация кадровой программы "Время героев", запущен уже второй поток. В Кремле заверили, что все участники программы, еще не получившие назначения, останутся в кадровом резерве и непременно будут востребованы.