В Абхазии пытались захватить государственное телевидение

Информационный центр президента Абхазии сообщил в понедельник, 18 ноября, что неизвестные попытались захватить Абхазское государственное телевидение.

Это произошло после полуночи, к территории телецентра подъехала группа лиц, предположительно, представляющих оппозиционные силы. Чтобы помешать им реализовать преступный план, охрана телецентра сделала несколько предупредительных выстрелов.

К настоящему времени ситуация взята под полный контроль, телевидение Абхазии функционирует в обычном режиме, сообщает "Интерфакс".

Массовые беспорядки в Абхазии вспыхнули на фоне планов парламента по ратификации соглашения об инвестициях с Россией. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у здания заксобрания. К этому оппозиционные политики присовокупили требование об отставке президента Абхазии Аслана Бжании, но политик ответил резким отказом.

При этом оппозиция заявила, что протестующие согласятся на назначение исполняющим обязанности главы Абхазии действующего вице-президента Бадры Гунбы, если должность премьер-министра займет оппозиционный политик.