Актриса Матлюба Алимова: "Я уже давно не звезда, а простая некрасивая тетка"

Матлюба Алимова прославилась благодаря роли цыганки Насти в фильме "Цыган". Затем артистка снялась в продолжении ленты "Возвращение Будулая". В 80-ые годы Матлюба была очень востребована, однако после развала СССР осталась не у дел. Перебиваясь редкими ролями, актриса поняла, что не может больше жить в Москве, и перебралась в Узбекистан, где занялась реставрацией ковров, бухарских и шахрисабзских вышивок. Это кормило ее и помогало не думать о неудачах в кино и личной жизни.

Летом артистке исполнилось 70 лет. Возвращаться к съемкам в кино Матлюба не планирует. "Всему свое время, а я старая, мне уже не полагается кино", - заявила актриса.

Однако, по мнению поклонников, Алимова совершенно не изменилась и до сих пор красавица. В Сети фанаты обсуждают, что с удовольствием посмотрели бы фильм с участием любимой актрисы. Кроме того, Матлюбу узнают на улицах, просят об автографе или совместном фото, передает "Мир новостей".

"Я уже давно не звезда, а простая некрасивая тетка. Но мне, конечно, приятно, что люди до сих пор помнят, узнают и подходят", - призналась Матлюба.