Прибор сигнализирует - в воздухе вражеский беспилотник. Расчет ВДВ группировки войск "Днепр" приступает к работе. Снаряд противотанкового ракетного комплекса "Корнет" попадает точно в цель на побережье Днепровского лимана в районе города Очаков. Одновременно наши беспилотники контролируют обстановку на позициях противника на правом берегу Днепра.

Роман Кодрян, начальник пресс-центра группировки "Днепр": "Подразделения БПЛА группировки войск "Днепр" ежедневно ведут разведку местности, корректируют огонь артиллерии, а также лично уничтожают скопления живой силы, огневые точки и легкую колесную технику противника. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, четыре автомобиля, в том числе иностранного производства, станция РЭБ. Уничтожен склад безэкипажных катеров".

На красноармейском направлении расчеты зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" группировки войск "Центр" прикрывают действия мотострелковых и танковых подразделений, которые штурмуют позиции ВСУ. Одновременно расчет ЗРК может вести до восьми воздушных целей противника - самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, разведывательные и ударные беспилотники.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": "Подразделения группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике в районах Шевченко, Дружбы, Дзержинска, Датченского, Димитрова, Миролюбовки и Сухого Яра. Противник потерял до 345 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины "Козак" и "Макс-Про", четыре автомобиля и гаубицу "Мста-Б".

На южнодонецком направлении РСЗО "Ураган" уничтожили скопление техники ВСУ. Получив координаты целей от операторов разведывательных беспилотников, расчеты нанесли удар залпами реактивных снарядов на расстоянии более 30 километров.

Олег Чехов, начальник пресс-центра группировки "Восток": "В течение суток противник потерял до 140 военнослужащих, танк, две БМП, боевую бронированную машина Хамви, восемь автомобилей и САУ "Гвоздика".

На донецком направлении операторы БПЛА "Южной" группировки войск поразили технику ВСУ барражирующими боеприпасами "Ланцет". Уничтожены танк, шесть автомобилей и три склада боеприпасов.