Регионам направят 5,5 млрд рублей на борьбу с диабетом

Правительство направит российским регионам около 5 с половиной миллиардов на борьбу с сахарным диабетом. Об этом сообщил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина напомнил: масштабную программу реализуют по поручению Владимира Путина. Президент отмечал, что такая работа должна включать в себя раннюю диагностику заболевания, гарантированное обеспечение граждан медицинскими изделиями, лекарствами, а также профилактическую работу.