Регионам направят 5,5 млрд рублей на борьбу с диабетом

Правительство направит российским регионам около 5 с половиной миллиардов на борьбу с сахарным диабетом. Об этом сообщил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Глава кабмина напомнил: масштабную программу реализуют по поручению Владимира Путина. Президент отмечал, что такая работа должна включать в себя раннюю диагностику заболевания, гарантированное обеспечение граждан медицинскими изделиями, лекарствами, а также профилактическую работу.
"Большая часть средств предназначена для создания и развития региональных эндокринологических центров и медицинских школ для людей с этим серьёзным диагнозом. А также – их оснащения современным оборудованием. Предусмотрены ресурсы и на модернизацию медорганизаций, которые оказывают помощь гражданам в сельской местности и на удалённых территориях. Туда поступит современное оборудование для выявления диабета и наблюдения за состоянием пациентов", - отметил премьер.