Специалисты выпустили в Японское море тысячи особей дальневосточного трепанга

Тысячи маленьких трепангов берут курс на морское дно. Несколько месяцев их выращивали в ваннах на заводе, и вот пришло время отправиться в самостоятельную жизнь.

Но просто высыпать молодь трепанга в море нельзя. Во-первых, пока они плывут, их может съесть рыба. Во-вторых, это сильный стресс дня них. Поэтому опускают в специальных мешках, делают в них надрезы, и на дне они уже самостоятельно постепенно выходят в свою естественную среду обитания.

Дальневосточный трепанг - уникальный подводный обитатель. Из-за полезных свойств его даже называют "морской женьшень". Ученые говорят, он содержит около 40 элементов таблицы Менделеева и более 20 аминокислот. Но самое удивительное - это его способность к регенерации. Исследования показали: если разрезать особь на две части, через некоторое время в каждой из них полностью восстановятся внутренние органы, то есть из одного появятся два полноценных животных.

Промысловая добыча этого морского эликсира здоровья запрещена. Поэтому трепанг выращивают в искусственных, но максимально приближенных к естественным условиях. На заводе в Хасанском районе Приморья естественным нерестовым способом в год получают миллионы мальков.

Трепанги находятся под круглосуточной опекой специалистов. Им меняют морскую воду, контролируют температуру, проводят осмотр под микроскопом. И, конечно же, регулярно кормят. Но конкретный состав рациона сотрудники держат в секрете.

Примерно с четырех месяцев трепанги должны развиваться уже в естественных условиях. Поэтому как только мальки окрепли, их выпускают в море. Перед этим обязательно взвешивают и пересчитывают. Координаты выпуска фиксируют, чтобы уже взрослого трепанга поднять там же, где его опустили на дно. Дело в том, что эти иглокожие малоподвижны - с места на место почти не перемещаются.

Урожай с морских огородов - примерно через три года. За это время трепанг достигает товарного вида. Основной рынок сбыта - Китай. Там морской огурец сушат, едят сырым или вареным с различными соусами, применяют в народной медицине. Местные же потребители, говорят предприниматели, предпочитают гребешок или мидию, а блюда из трепанга недооценивают.

Трепанг не занесен в Красную книгу, но считается уязвимым видом. Десятилетия назад территория его распространения в Приморье была гораздо шире. Поэтому сейчас работники марикультуры выполняют еще одну важную задачу - поддерживают и увеличивают популяцию этого уникального морского обитателя.