Разрешение западных стран киевскому режиму бить по российской территории не окажет никакого влияния на ход российской специальной военной операции. Такое заявление сделал в понедельник, 18 ноября, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Как подчеркнул политик, средства российской системы противовоздушной обороны способны очень эффективно действовать по всем типам западных дальнобойных боеприпасов.

При этом Картаполов предупредил, что сам факт подобного разрешения от Запада будет учтен Россией и принят во внимание, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупреждала, что ответ на использование западных дальнобойных систем по российской земле будет разрушительным.

Между тем источники Bloomberg утверждают, что западные союзники киевского режима все больше признают тот факт, что Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией. Его подталкивают к переговорам с российскими властями.