По всей России зафиксировали аномально высокие температуры

Аномально высокие температуры будут наблюдаться на всей территории России в связи с переносом воздуха из Атлантики и глобальным потеплением. Об этом в понедельник, 18 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил эксперт, в связи с тем, что глобальное потепление меняет циркуляцию, прохождение атлантического воздуха в Сибирь и особенно на Дальний Восток встречалось раньше крайне редко, а в нынешнем веке, напротив, все чаще и чаще.

В европейской части России речь идет о превышении нормы на четыре-пять градусов, тогда как на востоке Уральского федерального округа температура выше нормальных значений на 15-16 градусов. Вильфанд предупредил, что в последующем такая ситуация будет наблюдаться и в центре Якутии, аномалии будут достигать 16-20 градусов, сообщает ТАСС.

Ранее Вильфанд отмечал, что изменение климата в России в сторону потепления идет более быстрыми темпами, чем в среднем в мире. Каждую декаду отмечается повышение температуры, но даже каждое пятилетие становится теплее, чем предшествующее.

По подсчетам климатологов, ежегодно мировая экономика теряет до 2 процентов ВВП от участившихся климатических катастроф. Ожидается, что в ближайшие годы эта цифра вырастет до 3-5%, а у отдельных стран — до 12%. Будет расти и количество жертв стихии, в том числе аномальной жары.