В Москве резко упал спрос на красную икру

Спрос на красную икру в Москве этой осенью рухнул на 21% из-за высокой стоимости.

Средний чек сейчас составляет 4190 рублей, что на 24% выше прошлогодних значений, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе аналитического центра "Чек индекс".

Скачок цен связан с тем, что в розничной продаже практически закончились запасы натуральной красной икры с рекордной прошлогодней путины. Сейчас на рынке есть икра нового улова, но в этом году объемы добычи лососевых резко снизились.

При этом россияне не отказались полностью от лакомства – они стали чаще покупать имитированную красную икру. За период с 1 октября по 14 ноября этого года спрос вырос на 17% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена за имитированную красную икру 498 рублей (+11%).

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин заявил, что в стране красной икры достаточно для удовлетворения внутреннего спроса до нового промыслового сезона.