ФСБ поймала россиянина, готовившего по заданию Киева теракты в трех регионах

В Калужской области задержали россиянина, который готовил теракты в трех регионах России. Действовал мужчина по заданию украинских спецслужб.

Как сообщили в ФСБ, задержанный изготавливал самодельные взрывные устройства, которые затем передавались другим агентам. Их планировалось взорвать в ходе выборов президента России в отделе полиции и "Доме офицеров" в Белгороде.

Также теракты планировались в офисах двух энергетических компаний в Брянске и на газораспределительной подстанции в Туле.

Всего за подготовку этих терактов задержаны семь граждан России.