Анджелина Джоли заметно сдала

Анджелина Джоли появилась на красной дорожке церемонии Governors Awards. 49-летнюю голливудскую диву сопровождал 16-летний сын Нокс. Парень ведет закрытый образ жизни и на светских мероприятиях почти не появляется, но в этот раз он сделал исключение.

Актриса предстала перед журналистами в желтом платье по фигуре с открытыми плечами. Изюминкой образа стали крупные эффектные ювелирные украшения. Волосы Анджелина распустила, лишь убрав их от лица. Нокс выбрал для выхода в свет классический смокинг.

В Сети бурно обсуждают появление Джоли с сыном на публике. В частности, одни говорят, что Анджелина сильно сдала. По их мнению, актриса решила естественно стареть, однако ей это категорически не идет. Другие, наоборот, считают, что голливудская дива в борьбе с возрастными изменениями "что-то сделала" с лицом, отчего оно сильно изменилось.

Разумеется, интернет-пользователи высказались и в адрес Нокса. Многие, судя по комментариям, вообще решили, что перед ними дочь Анджелины Шайло, которая недавно постриглась под мальчика. Другие высказали мнение, что сын - копия актрисы. Третьи сочли Нокса женственным и выразили надежду, что с возрастом он станет более мужественным и похожим на отца, актера Брэда Питта.