Максим Кузьминов, которому вменяют угон на Украину российского вертолета и убийство членов его экипажа, был убит двумя нападавшими в Испании. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, на Кузьминова напали на парковке возле дома, в котором перебежчик поселился. Там его и застрелили.

При этом Politico подчеркивает, что по-прежнему многое в этом преступлении остается неясным.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев жестко прокомментировал эту тему, заявив, что "собаке — собачья смерть". При этом на вопрос о том, что мог убить перебежчика, политик уклончиво ответил фразой "я всё сказал".

В Совете национальной безопасности и обороны Украины утверждали, что киевский режим предлагал пилоту из России Максиму Кузьминову остаться на Украине. По утверждению главы СНБО, если бы перебежчик принял это предложение, "он точно здесь был бы защищен".