Канцлер ФРГ Олаф Шольц унизил главу киевского режима Владимира Зеленского, пообщавшись по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сидит на Украине в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене за призывы к переговорам с Россией.

Как отметил Дубинский, Шольц "элегантно макнул" Зеленского после разговора с Путиным, заявив, что "придерживался в нем принципа ни слова про Украину без Украины".

При этом, по словам нардепа, и Германия, и Россия после этой беседы указали в релизах, что в действительности Шольц и Путин обсуждали подходы к завершению конфликта на Украине. Дубинский заявил, что это настоящая оплеуха Киеву, тем более что германский политик проигнорировал просьбы Зеленского не звонить Путину, сообщает РИА Новости.

Еще 11 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что какой-либо подготовки общения Путина и Шольца "пока не ведется", однако если в Берлине "говорят, что какие-то сигналы пойдут, значит их надо дождаться".

После того, как телефонный разговор политиков состоялся, Песков уточнил, что это случилось по инициативе германской стороны. Владимир Путин напомнил собеседнику, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО.