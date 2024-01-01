Школьник провалил ЕГЭ и потребовал от школы компенсацию

В Курске выпускник одной из школ подал иск к руководству учебного заведения. Он потребовал компенсацию в размере 100 тысяч рублей за провал на ЕГЭ.

Как сообщили пресс-службе судебной системы Курской области, в январе 2024 года у ученика 11 класса произошел конфликт в туалете школы. В результате потасовки школьник повредил глаз и из-за этого был вынужден пропустить учебу и подготовку к ЕГЭ.

По словам школьника, учителя и руководство школы озлобились на него после конфликта и не помогли наверстать упущенный материал. Теперь выпускник испытывает чувство тревоги и проблемы со сном. В качестве компенсации за физические и нравственные страдания курянин он просит взыскать со школы денежную компенсацию.