В Астрахани задержали напавших на экс-футболиста сборной России

В Астрахани задержали двух напавших на экс-футболиста сборной России и главного тренера "Ленинградца" Вадима Евсеева.

Инцидент произошел в ночь на 18 ноября на улице Адмиралтейская после игры с "Волгарем", когда тренерский штаб "Ленинградца" возвращался в отель из ресторана.

20-летний Фарахудин и 22-летний Михаил попросили у Евсеева и его ассистента Александра Шмарко сигарету, после чего начали бросаться на тренера. Они были вооружены ножом и перцовым баллончиком.

Шмарко получил порез щеки, а Евсеева атаковали перцовым газом в лицо. Они госпитализированы, их здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.

Настоящий момент Михаил и Фарахудин находятся на допросе. Последнего ранее привлекали к административной ответственности за употребление наркотиков, пишет telegram-канал SHOT.

Вадим Евсеев - шестикратный чемпион России в составе московского "Спартака" и "Локомотива". В сборной России он провел 20 матчей.