Алибасов обратился к покойному Левкину: "Вова, ты вечный"

Накануне, 17 ноября, стало известно о смерти бывшего участника легендарного коллектива "На-На" Владимира Левкина. Ему было 57 лет, из которых 20 он сражался с онкологическим заболеванием. На какое-то время ему удалось уйти в ремиссию, однако стало известно, что недавно рак вернулся. На днях Левкина увезли в больницу, у артиста якобы диагностировали пневмонию. По некоторым данным, именно она на фоне онкологического заболевания и стала причиной смерти Левкина.

Меж тем об уходе артиста высказался его бывший продюсер Бари Алибасов. В кулуарах до сегодняшнего дня говорили, что у Левкина и его бывшего шефа были крайне плохие отношения. Якобы продюсер не мог ему простить ухода из группы. Именно во время Владимира Левкина "На-На" пережила пик популярности. Отметим, что и певец после того, как покинул коллектив, хоть и запустил сольную карьеру, такого успеха, как в составе команды, не добился.

Бари Алибасов опубликовал видеообращение на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Облаченный в траур продюсер с печалью констатировал, что не стало Владимира Левкина.

"Я счастлив, что жизнь подарила мне прекрасного талантливого человека и я с ним долгие годы работал рядом. Вова, ты вечный", - обратился к покойному артисту продюсер.