Французская газета Figaro, сообщавшая о разрешении Парижа и Лондона Украине наносить удары по территории России с использованием дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, удалила информацию об этом из статьи на своем сайте.

Как отмечает РИА Новости, в удаленной публикации говорилось, что "французы и англичане дали разрешение Украине" на соответствующие удары. Теперь же на интернет-сайте издания осталась только публикация о таком разрешении Вашингтона со ссылкой на The New York Times. Никаких объяснений по этому поводу руководство Figaro пока не предоставляло.

Между тем The Times пишет со ссылкой на источники в британском кабмине, что ракеты ATACMS, якобы разрешенные США для ударов вглубь России, имеют другие военные характеристики по сравнению с ракетами Storm Shadow. Это может означать, что в Вашингтоне "все еще не дают согласия на использование Storm Shadow, несмотря на частные запросы со стороны правительства". Британские ракеты созданы с применением американских технологий, поэтому Лондону требуется разрешение США на применение этих боеприпасов ВСУ для ударов вглубь России.

17 ноября вышел ряд публикаций в западных изданиях, согласно которым Соединенные Штаты, Великобритания и Франция уступили просьбам киевского режима и разрешили ВСУ бить оружием западного производства вглубь российской территории. Официальные лица и компетентные органы власти этих государств такие подтверждения не давали. Например, президент США Джо Байден проигнорировал соответствующие вопросы журналистов на пресс-подходе.

При этом источники уверяют, что американские власти еще три дня назад довели до сведения Киева решение снять ограничения на удары оружием производства США по России. При этом подчеркивалось, что это касается исключительно Курской области.