Собянин подвел итоги благоустройства в Западном округе Москвы

Пять общественных пространств благоустроили в этом году на западе Москвы. Итоги работ в своем блоге подвел Сергей Собянин.

Так, в районе Ново-Переделкино новую жизнь получил пустырь на улице Лукинская. Там создали спортивный кластер со скейтпарком, тренажерами и многим другим на любой вкус и возраст, а также игровые зоны для детей.

Также благоустройство завершилось в долине реки Навершки, микрорайоне Фили-Кунцево, еще один интересный проект реализовали в Тропарево-Никулино. А в Крылатском благоустроили территорию между Осенней улицей и Рублевским шоссе.