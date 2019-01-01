Актриса Лиза Моряк ждет второго ребенка от Сарика Андреасяна

Актриса Елизавета Моряк и продюсер, режиссер Сарик Андреасян ожидают прибавления в семействе. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" счастливая Лиза опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена с любимым мужем и в обтягивающем платье, подчеркивающим сильно округлившийся живот.

"Для одного секрета нужны двое, но есть секреты которыми хочется делиться. Быть мамой и папой - это большое счастье и большая ответственность к которой мы готовы и от которой получаем большое наслаждение. Все успехи, победы и любовь приобретают более глубокий смысл, когда рядом есть дети. Ждём когда ты появишься на свет наш уже любимый малыш!" - написала Лиза Моряк.

Актриса уточнила, что о беременности стало известно во время съемок фильма "Сказка о царе Салтане", которые проходили в Геленджике. В комментариях многочисленные поклонники и знаменитости - коллеги Лизы и Сарика рассыпались к комплиментах и поздравлениях.

Напомним, что Моряк и Андреасян начали встречаться еще в 2019 году. Оформили отношения влюбленные лишь три года спустя. А в 2023 году у пары родилась дочь Элизабет.