Власти Абхазии раскрыли роль Запада в дестабилизации ситуации в стране

Западные спецслужбы финансировали неправительственные организации (НПО) в Абхазии ради дестабилизации ситуации в стране. Такое заявление сделал в понедельник, 18 ноября, абхазский министр юстиции Анри Барциц.

По словам политика, "мы четыре года говорили о том, что западные спецслужбы финансируют определенных представителей неправительственных организаций".

Запад делает это с целью дестабилизации ситуации в Абхазии, создания хаоса и негативного образа страны на международной арене, цитирует заявление Барцица РИА Новости.

Ранее сообщалось, что группа лиц, предположительно, представляющих оппозиционные силы, пыталась захватить государственное телевидение Абхазии. Охране удалось отразить эту попытку.

Российское Министерство иностранных дел призывает россиян воздержаться от поездок в Абхазию, а сограждан, которые там уже находятся, просит как можно быстрее уехать. Москва подчеркивает, что не вмешивается во внутренние процессы в Абхазии и рассчитывает, что ситуация будет урегулирована исключительно мирным путем.