Германия планирует в декабре начать поставки Киеву высокотехнологичных ударных беспилотников, способных преодолевать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как пишет Bild, украинской армии передадут 4 тысячи дронов, снабженных искусственным интеллектом. За высокотехнологичность эти аппараты прозвали "мини-таурусами", сравнивая их с крылатыми ракетами Taurus.

Предполагается, что Берлин будет передавать Киеву по несколько сотен таких беспилотников ежемесячно. Производитель этих БПЛА, компания Helsing, еще в сентябре подписала соответствующий договор с Минобороны Украины.

Ранее киевский режим и командование ВСУ жаловались, что получают от западных доноров некачественные беспилотники. Нарекания вызвали американские БПЛА — они не могут преодолеть средства радиоэлектронной борьбы, под воздействием которых "сбились с курса, упали или даже с трудом могли взлететь".

На Западе отмечали, что Россия успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по подавлению реактивных систем и беспилотников. РЭБ назвали одним из примеров российского технологического преимущества.