Стало известно, куда незадолго до смерти уезжала Светлана Светличная

16 ноября не стало Светланы Светличной. Актрисе было 84 года. Легендарная звезда фильмов "Стряпуха" и "Бриллиантовая рука" до последних дней вела активный образ жизни. Она с удовольствием посещала светские мероприятия, участвовала в съемках на телевидении, путешествовала. Так, в 2016 году Светличная побывала на Алтае и стала председателем жюри Шукшинского кинофестиваля.

"Честно говоря, я в роли председателя жюри никогда не была, только входила в состав. Это было не столь ответственно. А вот когда ты председатель, то ты за все в ответе", - признавалась Светлана Светличная "КП".

Артистка старалась не подавать виду, что волнуется. Она выполняла работу четко и профессионально. Актриса стала героиней красной дорожки и регулярно общалась с журналистами и позировала фотографам. Причем неизменно Светличная выглядела стильно и модно. Артистка с удовольствием раздавала автографы, улыбалась в объективы, отвечала на вопросы.

Светлана Светличная буквально заражала своим позитивом и жизнелюбием. До последних дней она была актрисой, получая разные предложения поработать. Однако деменция, болезнь Альцгеймера и рак нанесли непоправимый вред ее здоровью. Свои последние часы она провела в больнице.