В центре Екатеринбурга загорелась поликлиника

В центре Екатеринбурга вспыхнул пожар на крыше поликлиники №2, принадлежащей центральной городской клинической больнице №3.

ЧП произошло на улице Братьев Боковых. Самостоятельно эвакуировались 350 человек, сообщили в региональном главке МЧС. В соцсетях есть видео, как люди выпрыгивают из окон, спасаясь от огня. Информации пострадавших нет.

В настоящий момент огонь локализован на площади 300 квадратных метров. На месте работают 48 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

Как сообщает telegram-канал SHOT, предварительная причина пожара - нарушение техники безопасности при проведении строительных работ на крыше.