Министры иностранных дел и обороны государств — членов Евросоюза 18-19 ноября будут обсуждать отмену ограничений на удары европейским оружием по России. Об этом рассказал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам политика, "будет дискуссия об этом". Он выразил надежду на достижение компромиссного решения, а также отметил, что если выработать консенсус не удастся, то "каждая страна будет делать то, что сочтет правильным".

Жозеп Боррель также напомнил, что он лично всегда поддерживал такие удары европейским оружием вглубь российской территории, сообщает ТАСС.

Между тем издание Figaro изменило публикацию, в которой говорилось о разрешении Парижа и Лондона украинской армии бить ракетами SCALP и Storm Shadow по территории России. Теперь в материале осталось лишь упоминание разрешения Вашингтона в отношении ракет ATACMS.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что подобные разрешения никак не повлияют на ход российской спецоперации, а вот сам факт того, что Запад снимает ограничения для киевского режима, Москва учтет.