В России начали исследования лекарства от злокачественных заболеваний крови

Первое клиническое исследование отечественного CAR-T-клеточного препарата, предназначенного для лечения злокачественных заболеваний крови, началось в России. Об этом в понедельник, 18 ноября, рассказали в российском Министерстве здравоохранения.

Ведомство уточнило, что речь идет про препарат "Утжефра", разработанный в НМИЦ гематологии при поддержке Министерства здравоохранения. Лекарство предназначается для лечения особо агрессивных форм клеточных злокачественных заболеваний крови. Оно должно помочь людям с рецидивами и устойчивыми к терапии формами болезней.

В рамках исследования 60 человек будут лечиться препаратом на протяжении года. В случае успешного завершения клинических испытаний "Утжефра" пройдет регистрацию и будет доступен тысячам больных, сообщает ТАСС.

В июне глава федерального кабмина Михаил Мишустин рассказал, что 24,5 миллиарда рублей будет направлено на помощь детям с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Деньги поступают в государственный фонд "Круг добра", который был создан по инициативе президента.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице работает свыше 300 производителей лекарственных средств, медицинских изделий и медтехники. Одной из главных площадок для размещения фармпредприятий стал ОЭЗ "Технополис Москва" — площадь фармацевтических и медицинских компаний, расположивших здесь свое производство, превышает 300 тысяч квадратных метров.