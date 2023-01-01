Оставшаяся без жилья Алина Ланина набрала кредитов, чтобы было где жить

Алина Ланина прославилась благодаря таким фильмам как "Отчий берег", "Формула преступления" и "СашаТаня". Кроме того, актриса играет в театре. Однако, как считает сама актриса, именно роль молодой жены олигарха Евы из "СашиТани" принесла ей известность. При этом, по словам Алины, в каждом сезоне она снималась от силы пять дней.

Самое интересное, что 35-летняя актриса успевает не только много работать, но и уделять время детям-погодкам Льву и Надежде и мужу, который тоже имеет непосредственное отношение к кино. Однако Алина предпочитает лишний раз не распространяться на личные темы. Однако она не скрывает, что рождение детей сильно изменило ее. По словам Ланиной, дома она - мать, а вышла из дома - актриса.

Звезда сериалов рассказала, что несмотря на ее большую занятость, муж не ревнует. Алина объяснила это тем, что они взрослые люди, много пережившие всего вместе. Например, так сложилось, что во время начала СВО актриса вместе с сыном оказалась в Киеве, и пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуться в Москву. Потом семья лишилась жилья.

"За последующий год мы переезжали три раза и это, мне кажется, было самым психологически сложным периодом в наших отношениях. Бесконечные траты, огромное число коробок, ночные поездки на грузовиках, вечные разборы этих вещей… Это была катастрофа длиною в год", - призналась Ланина.

В 2023 году актриса купила участок земли, построила дом, сделала в нем ремонт. Однако это обошлось ей в кругленькую сумму. Несмотря на том, что ей помогал супруг, Алине Ланиной пришлось обратиться в банк, сообщает lady.mail.ru.

"Всю жизнь будучи против кредитов и занимания денег у кого бы то ни было, я была вынуждена обратиться в банк, чтобы наконец-то решить вопрос с собственным жильем. Без этого никак, ведь сумма настолько велика, что если пытаться накопить ее, свой дом у тебя появится лет в 70. Так что теперь выплачиваю несколько кредитов. Очень все это, конечно, не люблю, чувствую себя несвободной. Занятые у банка деньги как будто начинают тобой руководить, это неуютно", - призналась актриса.