Песков назвал разрешение США бить вглубь России новым витком напряженности

Белый дом делает шаги, направленные на нагнетание напряженности в украинском конфликте.

Так прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщения СМИ о том, что президент США Джо Байден в преддверии своего ухода санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.

"Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что в материалах американских СМИ нет ссылки на официальный источник.

Сообщения о возможном разрешении Байдена на удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS появились накануне вечером. Пентагон и Белый дом комментировать эти данные отказались.

Следом газета Le Figaro написала, также Франция и Великобритания также разрешили Киеву использовать дальнобойные ракеты SCALP/Storm Shadow для ударов по России. Позднее это сообщение было удалено, осталась только новость о решении Джо Байдена.

В сентябре президент России Владимир Путин, комментируя возможность ударов вглубь России, заявил, что подобные атаки будут означать, что страны НАТО "воюют с Россией".