Для России неприемлема заморозка конфликта на Украине. Такое заявление сделал в понедельник, 18 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили оценить инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, о которой рассказали источники. Предполагается, что Эрдоган предложит на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Рио-де-Жанейро заморозить конфликт на Украине по текущей линии фронта.

Как подчеркнул Песков, "какой-то вариант заморозки по линии боевого столкновения, конечно, он априори неприемлем для российской стороны". Для остановки боевых действий необходимо соблюсти условия, о которых в июне говорил российский лидер Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента России также рассказал, что Путин и Эрдоган не обсуждали подобные идеи, "пока мы тоже обратили внимание на эти публикации, но пока не владеем никакими данными на этот счет", сообщает ТАСС.

Ранее источники рассказали, что советники избранного президента США Дональда Трампа предложили заморозку конфликта на Украине и создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта. При этом подчеркивалось, что Киев не сможет отвергнуть инициативы своего крупнейшего донора, иначе останется без военной помощи.

При этом венгерский премьер Виктор Орбан, в рамках собственной "миссии мира" встречавшийся и с российским лидером Владимиром Путиным, и с главой киевского режима Владимиром Зеленским, рассказал, что его предложение о приостановке боевых действий было отвергнуто. В Москве подчеркнули, что это лишь даст украинским националистам время перевооружиться, но проблем, которые привели к началу СВО, не решит.