Песков прокомментировал события в Абхазии

Российская сторона выступает за скорейшую нормализацию ситуации в Абхазии. Такое заявление сделал в понедельник, 18 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать события в Абхазии, где продолжаются массовые беспорядки. Оппозиция выступила против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, а затем потребовала отставки президента.

Песков подчеркнул, что отношения с Абхазией — это очень важный приоритет российской внешней политики, а потому "мы, конечно, выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в республике и хотели бы, чтобы эта ситуация оставалась в абсолютно конституционном русле", сообщает ТАСС.

Ранее абхазский министр юстиции Анри Барциц заявил, что западные спецслужбы финансировали неправительственные организации (НПО) в Абхазии, чтобы дестабилизировать обстановку в стране и посеять хаос в обществе.

Между тем оппозиционные политики потребовали отставки президента Абхазии Аслана Бжании, но политик ответил резким отказом. При этом оппозиция заявила, что протестующие согласятся на назначение исполняющим обязанности главы Абхазии действующего вице-президента Бадры Гунбы, если должность премьер-министра займет оппозиционный политик.