Собянин оценил ход строительства участка МСД вдоль Каспийской улицы

От Царицына в сторону Чертанова и Бутова по Московскому скоростному диаметру в ближайшем будущем можно будет проехать за считанные минуты. Пока же на месте участка этого бессветофорного хайвея трудятся строители. Они возводят отрезок пути длиной почти 5 километров, пятая часть из которых - эстакады.

Плотная городская застройка существенно усложняет условия работы. Но с такими задачами справляться уже привыкли. Трасса будет шестиполосной, по две эстакады-съезда с Липецкой, Каспийской улиц, эстакада-съезд с МСД на Каспийскую улицу. На пересечении с Бакинской улицей появится тоннель и очистные сооружения для сточных вод.

Мэр Москвы осмотрел ход работ по строительству участка южного направления МСД.

"Мы приступили к очень сложному проекту, который долгое время откладывали из-за того, что не могли до конца спроектировать этот участок. Речь идет о реконструкции Каспийской, которая будет частью МСД. Для этого потребуется построить несколько тоннелей, эстакад, развязок. Сложный проект. Но в целом он улучшит движение в шести районах города Москвы на юге. И, конечно, спрямит МСД, где-то на 7-8 минут сократит движение", - отметил Сергей Собянин.

Этот отрезок пути, по словам мэра, улучшит транспортную логистику 700 тысячам жителей шести южных районов Москвы. Быстрее поедут и машины на соседних с диаметром улицах. Также будет создан дополнительный выезд на трассу М-4 "Дон" с МСД через Липецкую улицу.

Полноценное движение по основному ходу Московского скоростного диаметра было запущено осенью прошлого года. Автомобилистам доступен проезд с севера на восток мегаполиса - от Бусиновской развязки до трассы "Восток" и до 32-го километра МКАДа, это на юге. За это время трасса показала свою востребованность - ежедневно ее выбирают около 400 тысяч водителей. Заметно разгрузились остальные маршруты - участки МКАДа, Третьего транспортного и Садового колец.

Чтобы новая дорога была максимально эффективна, власти намерены завершить строительство двух дорожных объектов.