Автомобиль без номеров устроил дрифт и зацепил зрителей

На пустой парковке белая иномарка без номеров с характерным звуком нарезает круги, а вокруг толпа ликующих зрителей наблюдает за незаконным шоу. В один момент водитель не справляется с управлением и сбивает нескольких человек. Среди пострадавших была женщина с маленьким ребенком в коляске.

"В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции вынесено определение о проведении административного расследования", - сообщил Никита Карасев, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Произошло все на 4 километре дороги "Северный обход Одинцово". Это место уже давно приглянулось любителям экстремальной езды за удобное расположение: зона отдыха посреди платной дороги, сюда редко попадают случайные машины, а по вечерам парковка и вовсе пустует. Идеальные условия для тех, кто ищет уединения и простор для своих маневров.

Виновником аварии может быть известный блогер Гаджи Гаджиев. И хотя сам мужчина говорит, что его вообще не было на месте происшествия, за рулем белого автомобиля сидел человек очень похожий на Гаджиева. В соцсетях у блогера более 1,5 миллиона подписчиков. И множество видео, где он со своими друзьями намеренно создает опасные ситуации на дороге: подрезает водителей, играет в шашки и дрифтит.

На блогера уже несколько раз заводили административные и уголовные дела. Например, в январе этого года его с приятелем задержали за опасное поведение на дороге. Доказать, действительно ли блогер причастен к аварии в Одинцове, предстоит правоохранительным органам.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса, а именно по признакам преступления предусмотренным ч.2 ст. 264 и ст. 267 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время принимаются меры по установлению личности и задержанию водителя", - рассказали в СК.

По этим статьям виновнику в лучшем случае грозит штраф от 200 тысяч рублей, в худшем - лишение свободы на 3 года.