Григорий Лепс сообщил, когда женится на молодой невесте

Григорий Лепс вместе с певицей Ани Лорак и шоуменом Тимуром Родригесом стал очередным звездным гостем шоу Павла Воли. Популярный исполнитель немедленно перетянул все внимание на себя, особенно когда зашла речь о его молодой избранницей Авроре Киба. Напомним, что с 18-летней девушкой из состоятельной семьи артист появился несколько месяцев назад на красной дорожке мероприятия и сразу представил ее как невесту, чем произвел фурор в СМИ.

Сейчас, отметим, Аврора уехала учиться в великобританию. Впрочем, недавно девушка прилетала обратно в Россию. Григорий Лепс дал понять, что он оплачивает самолеты, которые, по его словам, влетают в копеечку. 44-летняя разница в возрасте артиста совершенно не смущает. На вопрос павла Воли, как ему удается быть интересным для молодой пассии, Григорий вальяжно ответил, что он интересен как молодым, так и тем, кто постарше.

А еще певец сообщил, когда намерен жениться на возлюбленной. Лепс рассказал, что свадьба намечена на лето, и он надеется, что к тому времени "не рассыпется". Певец добавил, что их роман — "божье проведение". При этом долгосрочных планов исполнитель не строит. Григорий дал понять, что если все сложится, то это будет хорошо, а если нет, то он будет жить дальше.