Фестиваль-конкурс любительского циркового искусства прошел в столице

В Москве прошел международный фестиваль-конкурс любительского циркового искусства "Вселенная цирка".

Почти 40 коллективов со всей страны собрались в столице, чтобы показать лучшие номера. Эквилибр, воздушная гимнастика, жонглирование, акробатика, а еще фокусы и оригинальный жанр - направления самые разные, но в каждом участники демонстрировали несомненный талант. И находили тех, кто способен оценить их дарование.

"Мне как директору цирка очень важно отсматривать эти номера, потому что несмотря на то, что это любительский фестиваль, я уже присмотрела парочку номеров, которых с удовольствием бы пригласила для работы в профессиональную программу в Казанский цирк", - отметила Эльмира Булатова, директор Казанского цирка.