На ВДНХ завершают реставрацию легендарного павильона "Юные натуралисты"

Видели бы эту фантастическую картину юные натуралисты 50-х годов! Над их любимым павильоном парят кабины канатной дороги. Но он сам - такой же, как в день открытия . Даже двери - те самые.

Главный архитектор-реставратор ВДНХ Елена Максимова гордится проделанной работой. Гигантскому коллективу профессионалов удалось максимально сохранить исторические детали.

Это здание действительно уникально. Молодые архитекторы-аспиранты МАРХИ соединили в нем сталинский ампир с итальянским Возрождением. Двойная аркада, невесомые своды, барельефы и прозрачный купол. Не павильон, а дворец.

Реставраторы, возрождая каждый элемент, все время помнили: этот чудо-павильон создавался исключительно для детей. В середине прошлого века юннаты выращивали здесь кроликов и кактусы с цитрусовыми. А позже еще и юные техники возводили макеты роботов и космических кораблей. Сюда приходили миллионы посетителей. А медали лучшим участникам выставки ценились как государственные.

"Раньше здесь было зашторено, завешано, рекламой закрыто, всякими плакатами. А после демонтажа всех поздних наслоений зал наполнился светом", - рассказывает Максимова.

Несколько утраченных барельефов пришлось восстанавливать по фотографиям. Работали в архивах, привлекали художников, скульпторов, историков. Бились за каждый сантиметр, за каждое воспоминание. Ведь чего здесь только не было! И бурная торговля семенами с саженцами, и концерты с выставками.

"В 80-е годы этот павильон был знаменит тем, что здесь был выставлен Олимпийский Мишка, который улетал со стадиона", - отметил историк ВДНХ Павел Нефедов.

Олимпийского Мишку здесь уже не ищут, а вот за семенами периодически приходят. Специалисты говорят: это память. Генетическая.

Скоро павильон примет первых посетителей и удивит их большим музейным пространством.