Из Подмосковья в Новороссию и Курское приграничье выехал очередной гумконвой КПРФ

Из Подмосковья в Новороссию и Курское приграничье выехал уже 131-й гуманитарный конвой КПРФ.
Многотонный автокараван тяжелых фур везет медикаменты, оборудование и специальное снаряжение. Кроме того, в зону боевых действий отправили автомобили УАЗ и мотоциклы, которые используют разведчики для выполнения поставленных задач. Машины также идут загруженные инвентарем и продовольствием. (СНХ)
"Благодарю солдат и командиров. Наших офицеров, наших добровольцев - которые приехали. Они здесь получают сегодня 10 единиц дополнительной техники, которая им служит, прежде всего, чтобы обеспечить безопасность и поддержку на линии фронта", - отметил Геннадий Зюганов.