Из Подмосковья в Новороссию и Курское приграничье выехал очередной гумконвой КПРФ

Из Подмосковья в Новороссию и Курское приграничье выехал уже 131-й гуманитарный конвой КПРФ.

Многотонный автокараван тяжелых фур везет медикаменты, оборудование и специальное снаряжение. Кроме того, в зону боевых действий отправили автомобили УАЗ и мотоциклы, которые используют разведчики для выполнения поставленных задач. Машины также идут загруженные инвентарем и продовольствием. (СНХ)