Два человека пострадали в пожаре в поликлинике в Екатеринбурге

В результате пожара на крыше поликлиники №2, относящейся к ЦГКБ №3 города Екатеринбурга, пострадали два человека.

Это сотрудники подрядной организации, выполняющей плановый ремонт. Одному оказана помощь на месте, второй госпитализирован, сообщили в Минздраве Свердловской области.

Ранее в МЧС сообщили, что одного человека спасли с крыши горящей поликлиники.

Пожар в центральной больнице Екатеринбурга №3 произошел днем 18 ноября. Из медицинского учреждения эвакуировали 350 человек. В настоящий момент открытое горение ликвидировано.

Как сообщает telegram-канал SHOT, предварительная причина пожара - нарушение техники безопасности при проведении строительных работ на крыше.

В больнице временно прекратили прием пациентов. Все, кому требуется срочная медицинская помощь, могут обратиться в отделение неотложки поликлиники №1 ЦГКБ №3 на улице Бебеля, 160.