Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов и еще ряда объектов на Украине в рамках специальной военной операции. Об этом в понедельник, 18 ноября, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, удары пришлись по инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, местам подготовки операторов беспилотников и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.

При этом российская система ПВО обезвредила четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Между тем германские СМИ пишут, что Берлин отправит Киеву в общей сложности 4 тысячи высокотехнологичных беспилотников, которые обладают искусственным интеллектом и могут оставаться незаметными для средств радиоэлектронной борьбы. Поставки, как ожидается, начнутся уже в декабре.

При этом Вооруженные силы Украины продолжают терять людей. По состоянию на 15 ноября лишь в курском приграничье потери ВСУ превысили 32,6 тысячи человек, а военной техники враг потерял свыше 3 тысяч единиц, включая 213 танков.