Париж опроверг смену позиции по ударам французскими ракетами вглубь России

Париж не менял свою позицию касательно ударов французскими ракетами вглубь России, но такая возможность рассматривается. Об этом заявил в понедельник, 18 ноября, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Политик напомнил заявление французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что "мы рассмотрели бы такой вариант, касающийся разрешения ударов по объектам, откуда русские осуществляют агрессию в отношении украинской территории".

С тех пор "ничего нового по этому вопросу" не появилось, цитирует министра агентство Reuters.

Ранее издание Figaro изменило публикацию, в которой говорилось о разрешении Парижа и Лондона украинской армии бить ракетами SCALP и Storm Shadow по территории России. Теперь в материале осталось лишь упоминание разрешения Вашингтона в отношении ракет ATACMS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сведения о подобном разрешении пока появились только в прессе — по официальным каналам об этом не сообщалось. При этом спикер Кремля подчеркнул, что "если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности".